Три ворожі дрони збили за день над Дніпропетровщиною

Над Дніпропетровщиною збили три дрони, серед них «Шахед», фото: Zagorodna.com

https://racurs.ua/ua/n200177-try-voroji-drony-zbyly-za-den-nad-dnipropetrovschynou.html

Ракурс

Над Дніпропетровською областю сьогодні, 12 жовтня, вдень збили три ворожі безпілотники, серед них — «Шахед».

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того, ворог протягом дня здійснив близького двох десятків атак по Нікопольському району, здебільшого застосовуючи дрони-камікадзе. Також район обстрілювали з артилерії та було здійснено скидання боєприпасу з БПЛА.