Три ворожі дрони збили за день над Дніпропетровщиною

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Над Дніпропетровщиною збили три дрони, серед них «Шахед», фото: Zagorodna.com
Три ворожі дрони збили за день над Дніпропетровщиноюhttps://racurs.ua/ua/n200177-try-voroji-drony-zbyly-za-den-nad-dnipropetrovschynou.htmlРакурс
Над Дніпропетровською областю сьогодні, 12 жовтня, вдень збили три ворожі безпілотники, серед них — «Шахед».
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Крім того, ворог протягом дня здійснив близького двох десятків атак по Нікопольському району, здебільшого застосовуючи дрони-камікадзе. Також район обстрілювали з артилерії та було здійснено скидання боєприпасу з БПЛА.
Поцілив агресор по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджене промислове підприємство. Люди не постраждали, — зазначив Лисак.