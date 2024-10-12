Оператори FPV-дронів 3-го батальйону оперативного призначення Svoboda. Army бригади «Рубіж» на Сіверському напрямку знищили російський танк.

.

Відповідне відео сьогодні, 12 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Бійці кажуть, що довго полювали за цим екземпляром і зрештою влаштували йому потужне просмаження, — вказано в описі відео.