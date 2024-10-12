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Знищення російського танка, скріншот відео
Українські дрони спалили російський танк на Сіверському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200176-ukrayinski-drony-spalyly-rosiyskyy-tank-na-siverskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Оператори FPV-дронів 3-го батальйону оперативного призначення Svoboda. Army бригади «Рубіж» на Сіверському напрямку знищили російський танк.
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Відповідне відео сьогодні, 12 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Бійці кажуть, що довго полювали за цим екземпляром і зрештою влаштували йому потужне просмаження, — вказано в описі відео.
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