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Ракурс
Знищення російського танка, скріншот відео

Українські дрони спалили російський танк на Сіверському напрямку (ВІДЕО)

12 жов 2024, 18:57
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Оператори FPV-дронів 3-го батальйону оперативного призначення Svoboda. Army бригади «Рубіж» на Сіверському напрямку знищили російський танк.


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Відповідне відео сьогодні, 12 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Бійці кажуть, що довго полювали за цим екземпляром і зрештою влаштували йому потужне просмаження, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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