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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Бліндаж з окупантами знищили українські дрони на Сіверському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200173-blindaj-z-okupantamy-znyschyly-ukrayinski-drony-na-siverskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Сіверському напрямку підрозділ БПЛА 4-го батальйону оперативного призначення бригади «Рубіж» знищив бліндаж, де переховувалися загарбники.
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Відповідне відео сьогодні, 12 жовтня, опублікувала прес-служба Луганської ОВА.
Група противника заходила по окопах в укриття, щоб сховатися від українських дронів. Але декількох влучань вистачило для ураження, — зазначається в описі відео.