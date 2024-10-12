На Сіверському напрямку підрозділ БПЛА 4-го батальйону оперативного призначення бригади «Рубіж» знищив бліндаж, де переховувалися загарбники.

.

Відповідне відео сьогодні, 12 жовтня, опублікувала прес-служба Луганської ОВА.

Група противника заходила по окопах в укриття, щоб сховатися від українських дронів. Але декількох влучань вистачило для ураження, — зазначається в описі відео.