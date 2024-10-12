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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Блиндаж с оккупантами уничтожили украинские дроны на Северском направлении (ВИДЕО)

12 окт 2024, 17:02
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На Сіверському напрямку підрозділ БПЛА 4-го батальйону оперативного призначення бригади «Рубіж» знищив бліндаж, де переховувалися загарбники.


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Відповідне відео сьогодні, 12 жовтня, опублікувала прес-служба Луганської ОВА.

Група противника заходила по окопах в укриття, щоб сховатися від українських дронів. Але декількох влучань вистачило для ураження, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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