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Украинские дроны сожгли российский танк на Северском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200176-ukrainskie-drony-sojgli-rossiyskiy-tank-na-severskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Оператори FPV-дронів 3-го батальйону оперативного призначення Svoboda. Army бригади «Рубіж» на Сіверському напрямку знищили російський танк.
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Відповідне відео сьогодні, 12 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Бійці кажуть, що довго полювали за цим екземпляром і зрештою влаштували йому потужне просмаження, — вказано в описі відео.
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