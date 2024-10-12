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Ракурс
Уничтожение российского танка, скриншот видео

Украинские дроны сожгли российский танк на Северском направлении (ВИДЕО)

12 окт 2024, 18:57
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Оператори FPV-дронів 3-го батальйону оперативного призначення Svoboda. Army бригади «Рубіж» на Сіверському напрямку знищили російський танк.


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Відповідне відео сьогодні, 12 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Бійці кажуть, що довго полювали за цим екземпляром і зрештою влаштували йому потужне просмаження, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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