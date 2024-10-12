Три вражеских дрона сбили за день над Днепропетровщиной

Над Днепропетровщиной сбили три дрона, в том числе «Шахед», фото: Zagorodna.com

https://racurs.ua/n200177-tri-vrajeskih-drona-sbili-za-den-nad-dnepropetrovschinoy.html

Ракурс

Над Дніпропетровською областю сьогодні, 12 жовтня, вдень збили три ворожі безпілотники, серед них — «Шахед».

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того, ворог протягом дня здійснив близького двох десятків атак по Нікопольському району, здебільшого застосовуючи дрони-камікадзе. Також район обстрілювали з артилерії та було здійснено скидання боєприпасу з БПЛА.