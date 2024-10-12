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Ракурс
Над Днепропетровщиной сбили три дрона, в том числе «Шахед», фото: Zagorodna.com

Три вражеских дрона сбили за день над Днепропетровщиной

12 окт 2024, 19:37
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Над Дніпропетровською областю сьогодні, 12 жовтня, вдень збили три ворожі безпілотники, серед них — «Шахед».


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того, ворог протягом дня здійснив близького двох десятків атак по Нікопольському району, здебільшого застосовуючи дрони-камікадзе. Також район обстрілювали з артилерії та було здійснено скидання боєприпасу з БПЛА.

Поцілив агресор по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджене промислове підприємство. Люди не постраждали, — зазначив Лисак.

Источник: Ракурс


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