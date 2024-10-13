США отправляют в Израиль систему Thaad против баллистических ракет Ирана

https://racurs.ua/n200207-ssha-otpravlyaut-v-izrail-sistemu-thaad-protiv-ballisticheskih-raket-irana.html

Ракурс

США розмістять в Ізраїлі протиракетні системи THAAD для перехоплення балістичних ракет у разі ще однієї атаки Ірану.

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Про це повідомляє ізраїльський 12-й канал.

Водночас Axios із посиланням на представника американського оборонного відомства повідомляє, що остаточне рішення про розміщення системи THAAD в Ізраїлі ще не ухвалено.

Головна важлива характеристика комплексу THAAD — він здатен перехоплювати балістичні ракети на дальності до 200 кілометрів та на висоті 100−150 кілометрів. Протиракета цього комплексу має стартову масу 900 кг, довжину корпусу в 6,1 метрів та швидкість польоту 8,2 Мах, ураження цілі відбувається за рахунок прямого кінетичного ураження, за принципом hit-to-kill.

В склад одного комплексу може входити до шести пускових установок, кожна з яких може містити по вісім протиракет. Для наведення на ціль слугує РЛС AN/TPY-2 із сектором огляду 120 градусів та інструментальною дальністю виявлення цілей (за різними даними) від 1000 до 2000 кілометрів.

Defense Express пише, що тут головним нюансом по THAAD виступає вкрай мала ймовірна кількість наявних пускових установок — усього 42 одиниці (згідно із The Military Balance 2023), або ж усього 7 батарей, із яких по батареї (за даними того ж довідника) наразі розгорнуті в Південній Кореї, ОАЕ та Саудівській Аравії.

Окрім всього іншого, саме опрацювання варіанту по розгортанню THAAD на території Ізраїлю може означати, що в США остерігаються варіанту, за якого ізраїльська ПРО може не впоратись самостійно із ракетною загрозою від Ірану.