Предвыборный митинг Дональда Трампа. Фото:

https://racurs.ua/n200219-voorujennogo-mujchinu-s-falshivymi-pasportami-zaderjali-vozle-mitinga-trampa-ap.html

Ракурс

Чоловік зі зброєю був затриманий біля мітингу кандидата в президенти США Дональда Трампа.

.

Підозрюваний, 49-річний житель Лас-Вегасу, був за кермом незареєстрованого чорного позашляховика з «саморобним» номерним знаком. У нього вилучили дробовик, пістолет та боєприпаси. У зловмисника були й кілька фальшивих паспортів. Про це повідомило видання Associated Press.

Зазначається, що інцидент стався у Коачеллі на схід від Лос-Анджелесу. Чоловік перетнув зовнішній кордон безпеки, але помічники шерифа зупинили його на внутрішньому периметрі. Ще один контрольно-пропускний пункт, ближче до місця мітингу перебував під контролем Секретної служби.

Невідомий назвався журналістом, але було незрозуміло, чи має він відповідне посвідчення. Правоохоронці помітили в салоні автомобіля «безлад», а під час обшуку знайшли зброю, боєприпаси й фальшиві паспорти й водійські посвідчення на різні імена. Його арештували за підозрою у володінні зарядженою вогнепальною зброєю і магазином великої місткості.

Поліцейські заявили, що інцидент не вплинув на безпеку Трампа або відвідувачів заходу. На момент затримання чоловіка Трамп іще не прибув на мітинг. Однак того ж дня його випустили з в’язниці під заставу в 5 тис. дол. Він постане перед судом 2 січня 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно платформа Polymarket поінформувала, що кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп вирвався вперед у передвиборчих перегонах. Спочатку шанси Трампа на перемогу становили 53,3%, а Камали Харріс — 46,1%. Однак згодом рейтинг Трампа зріс ще майже на 3%.

Джерело: Associated Press