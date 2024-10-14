80-летнего экс-офицера «штази» приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство 50-летней давности

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У Німеччині 80-річного ексофіцера «штазі» — серкетної служби комуністичної НДР — засудили до 10 років в’язниці за вбивство півстолітньої давнини.

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За даними слідства, тодішній старший лейтенант Манфред Н. 29 березня 1974 року застрелив 38-річного поляка Чеслава Кукучку із засідки. Це було завданням спецслужб Німецької Демократичної Республіки.

Розслідування справи не просувалося протягом багатьох років. Лише у 2016 році з архівів «штазі» отримали вирішальну зачіпку щодо особи стрільця, а суд встановив — обвинувачений був лише виконавцем. Він ніяк не коментував звинувачення проти себе.

Рішення ухвалив земельний суд Берліна. Пенсіонера Манфреда Н. звинувачували у тому, що на кордоні східного і західного Берліна він застрелив Кукучку, який хотів утекти на Захід. 31-річний лейтенант «штазі» вистрілив йому в спину, коли той уже отримав відмітку в паспорті та йшов із НДР до ФРН. Усі останні роки вбивця тихо жив у приватному будинку під Лейпцигом.

Співпозивачами разом із німецькою прокуратурою виступили діти та сестра вбитого. Свідками — школярі з Гессена, які переходили кордон тоді ж і бачили вбивство. Гучний процес тривав із 14 березня. Пенсіонер до самого кінця зберігав мовчання.

Прокуратура зацікавилася ним ще в 1990-ті, але змогла пред’явити звинувачення лише з четвертого разу, коли отримала достатньо доказів.