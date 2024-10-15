КНДР подорвала дороги, соединяющие ее с Южной Кореей

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын, фото: ЦТАК

https://racurs.ua/n200247-kndr-podorvala-dorogi-soedinyauschie-ee-s-ujnoy-koreey.html

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Північна Корея підірвала ділянки своїх доріг, що з'єднують її з Південною Кореєю.

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Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомило південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників (ОКШ) штабів Південної Кореї.

Північна Корея підірвала частини доріг Кенгі і Донхе на північ від військово-демаркаційної лінії близько полудня, — заявили в ОКШ.

Південнокорейські військові заявили, що посилили спостереження і готовність до дій.

Минулого тижня північнокорейські військові оголосили про план «повного відокремлення» території Північної Кореї від Південної Кореї, заявивши, що вони поінформували американських військових про цей крок, щоб «запобігти будь-якій помилковій оцінці і випадковому конфлікту».

Обидві Кореї з'єднані автомобільними та залізничними шляхами вздовж лінії Кенгі, яка з'єднує західне південнокорейське прикордонне місто Пхаджу з північнокорейським Кесоном, і лінії Донхе вздовж східного узбережжя.

Джерело: Yonhap