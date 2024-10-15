Работа РСЗО, скриншот видео

https://racurs.ua/n200256-rabotu-rszo-rak-sa-12-po-rashistam-pokazali-pogranichniki-video.html

Ракурс

Українські прикордонники з бригади «Помста» опублікували відео, котре показує, як реактивна система залпового вогню RAK-SA-12 знищує піхоту противника.

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Розрахунки реактивної артилерії підрозділу вогневої підтримки успішно ліквідовують піхоту противника та знищують скупчення ворожих сил. Десятки загиблих та поранених окупантів — результат роботи наших розрахунків на Краматорському, Куп’янському напрямках та в районі Серебрянського лісу, — вказано в описі відео.

Про те, що на озброєння прикордонників поступили хорватські реактивні установки RAK-SA-12 калібру 128 мм, стало відомо торік. Завдяки невеликій вазі, ці РСЗВ можуть транспортуватися легким колісним транспортом, також їх можуть встановлювати на платформу позашляховика або легкої вантажівки.

Зокрема, на цьому відео показана робота RAK-SA-12, встановленої на шасі HUMVEE.