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Ракурс
Ликвидация пожара на торфяниках Черниговской области, фото: ГСЧС

На Черниговщине почти месяц пытаются ликвидировать пожар на торфяниках (ФОТО)

15 окт 2024, 13:13
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Рятувальники майже місяць намагаються приборкати пожежу на торф’яниках у Чернігівському районі.


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Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС Чернігівської області.

Зазначається, що за минулу добу ліквідовані осередки займання на площі майже 11 га, залишилося ще 20 га.

Нагадуємо, що однією з головних причин виникнення торф’яних пожеж є необережне поводження з вогнем, — зазначають у ДСНС.

Ліквідація пожежі на торф’яниках на Чернігівщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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