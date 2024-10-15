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Ликвидация пожара на торфяниках Черниговской области, фото: ГСЧС
На Черниговщине почти месяц пытаются ликвидировать пожар на торфяниках (ФОТО)https://racurs.ua/n200255-na-chernigovschine-pochti-mesyac-pytautsya-likvidirovat-pojar-na-torfyanikah-foto.htmlРакурс
Рятувальники майже місяць намагаються приборкати пожежу на торф’яниках у Чернігівському районі.
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Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС Чернігівської області.
Зазначається, що за минулу добу ліквідовані осередки займання на площі майже 11 га, залишилося ще 20 га.
Нагадуємо, що однією з головних причин виникнення торф’яних пожеж є необережне поводження з вогнем, — зазначають у ДСНС.
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