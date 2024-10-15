Ракурсhttps://racurs.ua/
Ліквідація пожежі на торф’яниках на Чернігівщині, фото: ДСНС
На Чернігівщині майже місяць намагаються приборкати пожежу на торф’яниках (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200255-na-chernigivschyni-mayje-misyac-namagautsya-pryborkaty-pojeju-na-torf-yanykah-foto.htmlРакурс
Рятувальники майже місяць намагаються приборкати пожежу на торф’яниках у Чернігівському районі.
.
Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС Чернігівської області.
Зазначається, що за минулу добу ліквідовані осередки займання на площі майже 11 га, залишилося ще 20 га.
Нагадуємо, що однією з головних причин виникнення торф’яних пожеж є необережне поводження з вогнем, — зазначають у ДСНС.