Ліквідація пожежі на торф’яниках на Чернігівщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200255-na-chernigivschyni-mayje-misyac-namagautsya-pryborkaty-pojeju-na-torf-yanykah-foto.html

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Рятувальники майже місяць намагаються приборкати пожежу на торф’яниках у Чернігівському районі.

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Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС Чернігівської області.

Зазначається, що за минулу добу ліквідовані осередки займання на площі майже 11 га, залишилося ще 20 га.