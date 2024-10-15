Спикер Рады подписал законопроект о повышении налогов

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине готовятся повысить налоги, фото: Горный сельский совет
Спикер Рады подписал законопроект о повышении налоговhttps://racurs.ua/n200254-spiker-rady-podpisal-zakonoproekt-o-povyshenii-nalogov.htmlРакурс
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вже підписав законопроект про підвищення податків № 11416д і відправив у Офіс президента.
.
Про це сьогодні, 15 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
В найближчий час очікуємо там підпис Президента, потім публікація і потім через день закон вступить в силу, чим збільшить податки, — зазначив Железняк. — Як раз вийде, що аванси частково попадуть під збільшення.
За словами нардепа, очікується, що цей законопроект має принести:
- близько 21 млрд грн у 2024 році;
- близько 140 млрд грн у 2025 році.
Там вийде весь податок (50%) на банки буде сплачено вже в бюджет 2025-го року, але це відповідно зменшить дивіденди з держбанків, — зазначив Железняк.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...