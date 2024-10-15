Спикер Рады подписал законопроект о повышении налогов

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вже підписав законопроект про підвищення податків № 11416д і відправив у Офіс президента.

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Про це сьогодні, 15 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

В найближчий час очікуємо там підпис Президента, потім публікація і потім через день закон вступить в силу, чим збільшить податки, — зазначив Железняк. — Як раз вийде, що аванси частково попадуть під збільшення.