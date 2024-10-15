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В Украине готовятся повысить налоги, фото: Горный сельский совет

Спикер Рады подписал законопроект о повышении налогов

15 окт 2024, 12:46
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вже підписав законопроект про підвищення податків № 11416д і відправив у Офіс президента.


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Про це сьогодні, 15 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

В найближчий час очікуємо там підпис Президента, потім публікація і потім через день закон вступить в силу, чим збільшить податки, — зазначив Железняк. — Як раз вийде, що аванси частково попадуть під збільшення.

За словами нардепа, очікується, що цей законопроект має принести:

  • близько 21 млрд грн у 2024 році;
  • близько 140 млрд грн у 2025 році.

Там вийде весь податок (50%) на банки буде сплачено вже в бюджет 2025-го року, але це відповідно зменшить дивіденди з держбанків, — зазначив Железняк.

Источник: Ракурс


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