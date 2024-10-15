У главы Хмельницкой МСЭК нашли еще 0,6 млн долл. в Польше

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В очільниці Хмельницької МСЕК Крупи знайшли ще 590 тис. дол. у польському банку.

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У тексті ухвали Печерського райсуду щодо арешту Крупи, яку прочитав «Главком», йдеться про солідні заощадження сім’ї посадовиці, які лежали у закордонних банках і не були відображені в електронній декларації за 2023 рік.

Ідеться про 590 тис. дол. (або 21,5 млн грн за курсом НБУ на час операції), які Тетяна Крупа перерахувала на рахунок польського банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).

Також зазначається, що чоловік посадовиці Володимир Крупа зберігав кошти у польських банках. Всього нараховано 11,3 тис. євро і 1,2 млн дол. Він також не вніс до декларації дружини перелічені кошти.

Нагадаємо, за версією слідства, очільниця МСЕК Крупа має пояснити походження близько 137 млн грн (3,17 млн дол., 135,2 тис. євро і 1,19 млн грн), які у неї знайшли і які не відображені у декларації.

Водночас поки не надано відповіді, кому належать кошти, вилучені на робочому місці голови МСЕК, ідеться про 93 тис. дол. і 2 тис. євро. Також за місцем проживання підозрюваної було знайдень розписку від 4 вересня, яку підписав один із забудовників Хмельницького.

У ній сказано про продаж об'єкта нерухомості вартістю 430 тис. дол. Інших деталей про походження розписки наразі немає. Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків 6 млн дол. готівкою.