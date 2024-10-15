Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Эвакуацию из пункта наблюдения показала бригада "Лють"

Эвакуацию из пункта наблюдения на «передке» показала бригада «Лють» (ВИДЕО)

15 окт 2024, 18:13
999

Під час бойового чергування на пункті спостереження на Торецькому напрямку, бійчиня штурмового полку «Сафарі» бригади Нацполіції «Лють» на псевдо Скарабея отримала важкі осколкові поранення.


.

Її побратими вчасно зреагували, надали їй всю необхідну допомогу та вивезли з-під щільного вогню противника до точки евакуації.

Допомога в тяжкий момент одне одному на полі бою саме те, що нас відрізняє від ворога, який залишає своїх при першій нагоді на повільну смерть, — прокоментували відео у бригаді.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров