Эвакуацию из пункта наблюдения показала бригада "Лють"

https://racurs.ua/n200269-evakuaciu-iz-punkta-nabludeniya-na-peredke-pokazala-brigada-lut-video.html

Ракурс

Під час бойового чергування на пункті спостереження на Торецькому напрямку, бійчиня штурмового полку «Сафарі» бригади Нацполіції «Лють» на псевдо Скарабея отримала важкі осколкові поранення.

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Її побратими вчасно зреагували, надали їй всю необхідну допомогу та вивезли з-під щільного вогню противника до точки евакуації.