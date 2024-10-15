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Эвакуацию из пункта наблюдения показала бригада "Лють"
Эвакуацию из пункта наблюдения на «передке» показала бригада «Лють» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200269-evakuaciu-iz-punkta-nabludeniya-na-peredke-pokazala-brigada-lut-video.htmlРакурс
Під час бойового чергування на пункті спостереження на Торецькому напрямку, бійчиня штурмового полку «Сафарі» бригади Нацполіції «Лють» на псевдо Скарабея отримала важкі осколкові поранення.
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Її побратими вчасно зреагували, надали їй всю необхідну допомогу та вивезли з-під щільного вогню противника до точки евакуації.
Допомога в тяжкий момент одне одному на полі бою саме те, що нас відрізняє від ворога, який залишає своїх при першій нагоді на повільну смерть, — прокоментували відео у бригаді.
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