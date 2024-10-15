"Бурятский батальон" россияне комплектуют из Северной Кореи и направят на Курщину

https://racurs.ua/n200272-buryatskiy-batalon-rossiyane-komplektuut-iz-severnoy-korei-i-napravyat-na-kurschinu.html

Ракурс

На базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії рф формується «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами Північної Кореї.

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Про це написала LIGA. net із посиланням на співрозмовника у воєнній розвідці.

За даними джерела, орієнтовна кількість особового складу цього батальйону складає приблизно 3000 осіб. Наразі військових забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

Розвідники припускають, що батальйон може бути залучено до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.

Про те, що північнокорейські військові були помічені в Брянській та Курській областях рф та про їхню ймовірну участь у бойових діях поблизу Суджі та Курська, повідомляє також «Укрінформ» з посиланням на джерела у розвідці.

«Ракурс» раніш писав, що 18 військовослужбовців із КНДР вже втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей рф. Це сталося за сім кілометрів від державного кордону з Україною, повідомили джерела «Суспільного» в розвідці.