В Германии Байден все же обсудит поддержку Киева с европейскими лидерами

https://racurs.ua/n200282-v-germanii-bayden-vse-je-obsudit-podderjku-kieva-s-evropeyskimi-liderami-cnn.html

Ракурс

Джо Байден планує обговорити з європейськими лідерами підтримку Києва під час візиту до Німеччини.

.

За даними джерел журналістів CNN, цього тижня у Німеччині Байден зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Лідери чотирьох країн планували зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на німецькій авіабазі «Рамштайн», проте зустріч скасували після того, як Байден відклав поїздку через ураган «Мілтон» у США.

Зеленський минулого тижня вирушив у турне європейськими столицями, відвідавши Лондон, Париж і Рим, а завершив його в Берліні переговорами з Шольцем, за підсумками яких німецький канцлер пообіцяв виділити додатково 1,5 млрд дол. допомоги Києву.

Що стосується зустрічі у форматі «Рамштайн» за участю світових лідерів, то дата її проведення залишається невідомою.