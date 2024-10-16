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Ракурс
В Германии Байден все же обсудит поддержку Киева с европейскими лидерами

В Германии Байден все же обсудит поддержку Киева с европейскими лидерами, — CNN

16 окт 2024, 09:13
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Джо Байден планує обговорити з європейськими лідерами підтримку Києва під час візиту до Німеччини.


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За даними джерел журналістів CNN, цього тижня у Німеччині Байден зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Лідери чотирьох країн планували зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на німецькій авіабазі «Рамштайн», проте зустріч скасували після того, як Байден відклав поїздку через ураган «Мілтон» у США.

Зеленський минулого тижня вирушив у турне європейськими столицями, відвідавши Лондон, Париж і Рим, а завершив його в Берліні переговорами з Шольцем, за підсумками яких німецький канцлер пообіцяв виділити додатково 1,5 млрд дол. допомоги Києву.

Що стосується зустрічі у форматі «Рамштайн» за участю світових лідерів, то дата її проведення залишається невідомою.

Источник: Ракурс


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