Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Німеччині Байден все ж обговорить з європейськими лідерами підтримку, — CNN

У Німеччині Байден все ж обговорить з європейськими лідерами підтримку Києва, — CNN

16 жов 2024, 09:13
999

Джо Байден планує обговорити з європейськими лідерами підтримку Києва під час візиту до Німеччини.


.

За даними джерел журналістів CNN, цього тижня у Німеччині Байден зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Лідери чотирьох країн планували зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на німецькій авіабазі «Рамштайн», проте зустріч скасували після того, як Байден відклав поїздку через ураган «Мілтон» у США.

Зеленський минулого тижня вирушив у турне європейськими столицями, відвідавши Лондон, Париж і Рим, а завершив його в Берліні переговорами з Шольцем, за підсумками яких німецький канцлер пообіцяв виділити додатково 1,5 млрд дол. допомоги Києву.

Що стосується зустрічі у форматі «Рамштайн» за участю світових лідерів, то дата її проведення залишається невідомою.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів