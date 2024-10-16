В Карпатах выпал снег и ударил мороз

https://racurs.ua/n200285-v-karpatah-vypal-sneg-i-udaril-moroz-foto.html

Ракурс

Карпати засніжило — на горі Піп Іван температура впала до -6 °С.

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Зараз там хмарно, обмежена видимість, вітер західний 10 м/с, обмежена видимість.

Раніше у ДСНС попереджали, що «осінь повноцінно вступає у свої права, тож саме час відчути її прохолоду й затишок».

Тож шапки, шарфи та теплі куртки — мастхев цього дня!

У Гідрометеоцентрі повідомили, що 16 жовтня в Україні, крім західних областей, невеликий дощ; вночі у західних областях заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0−3°, на решті території температура вночі 3−10° тепла, вдень в більшості областей 8−13°, на Закарпатті та півдні країни до 16°.

17−18 жовтня переважно без опадів, лише на сході та південному сході країни невеликі дощі; вночі 17 жовтня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вночі 18 жовтня в Україні, крім південного сходу, очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0−5°; температура вдень 6−13° тепла, на Закарпатті до 15°.