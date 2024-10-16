В прифронтовых городах Донбасса остаются тысячи человек

https://racurs.ua/n200294-v-prifrontovyh-gorodah-donbassa-ostautsya-tysyachi-chelovek.html

Ракурс

На сьогодні у Покровську залишається приблизно 12 тисяч людей та 68 дітей.

.

Про це повідомили в Донецькій ОВА.

Ворог обстрілює Покровськ щодня ракетами та артилерією. Евакуація сімей з дітьми триває. У місті працює декілька сімейних лікарів, крамничок та Укрпошта, — сказав голова ОВА Вадим Філашкін під час включення у телемарафон «Єдині новини» 16 жовтня.

Росіяни також намагаються контролювати частину Торецька. У місті залишається приблизно 1 тис. 200 людей. Філашкін сказав, що їжу та медикаменти туди завезти важко.

У Часовому Яру залишається 400 людей, у них немає бажання виїжджати. У цьому місті ситуація важча, ніж у Торецьку, бо заїхати цивліьній владі можливіост інемає, місцевих підтримуют тільки військові.