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Ракурс
У прифронтових містах Донбасу залишаються тисячі людей

У прифронтових містах Донбасу залишаються тисячі людей, — ОВА

16 жов 2024, 14:36
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На сьогодні у Покровську залишається приблизно 12 тисяч людей та 68 дітей.


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Про це повідомили в Донецькій ОВА.

Ворог обстрілює Покровськ щодня ракетами та артилерією. Евакуація сімей з дітьми триває. У місті працює декілька сімейних лікарів, крамничок та Укрпошта, — сказав голова ОВА Вадим Філашкін під час включення у телемарафон «Єдині новини» 16 жовтня.

Росіяни також намагаються контролювати частину Торецька. У місті залишається приблизно 1 тис. 200 людей. Філашкін сказав, що їжу та медикаменти туди завезти важко.

У Часовому Яру залишається 400 людей, у них немає бажання виїжджати. У цьому місті ситуація важча, ніж у Торецьку, бо заїхати цивліьній владі можливіост інемає, місцевих підтримуют тільки військові.

Джерело: Ракурс


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