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Обломок ракеты был обнаружен на севере Молдовы, фото: NewsMaker

В Молдове у границы с Украиной обнаружили обломок ракеты (ФОТО)

16 окт 2024, 16:47
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На півночі Молдови за чотири кілометри від кордону з Україною знайшли уламки ракети.


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Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомило молдавське видання NewsMaker з посиланням на прикордонну поліцію.

Вранці 16 жовтня жителі Окницького району виявили кілька металевих предметів, найімовірніше, від снаряда. У Прикордонній поліції уточнили, що уламки було знайдено неподалік села Ленкеуці за 4 км від кордону з Україною, — зазначає видання.

На місці інциденту працюють молдавські правоохоронці.

За час повномасштабного російського вторгнення в Україну на території Молдови вже кілька разів знаходили уламки ракет і безпілотників.

Уламок ракети виявили на півночі Молдови, фото: NewsMaker

Джерело: NewsMaker

Источник: Ракурс


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