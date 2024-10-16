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Уламок ракети виявили на півночі Молдови, фото: NewsMaker
У Молдові біля кордону з Україною виявили уламок ракети (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200298-u-moldovi-bilya-kordonu-z-ukrayinou-vyyavyly-ulamok-rakety-foto.htmlРакурс
На півночі Молдови за чотири кілометри від кордону з Україною знайшли уламки ракети.
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Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомило молдавське видання NewsMaker з посиланням на прикордонну поліцію.
Вранці 16 жовтня жителі Окницького району виявили кілька металевих предметів, найімовірніше, від снаряда. У Прикордонній поліції уточнили, що уламки було знайдено неподалік села Ленкеуці за 4 км від кордону з Україною, — зазначає видання.
На місці інциденту працюють молдавські правоохоронці.
За час повномасштабного російського вторгнення в Україну на території Молдови вже кілька разів знаходили уламки ракет і безпілотників.
Джерело: NewsMaker
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