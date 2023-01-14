У Молдові впали уламки ракет

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МВС Молдови повідомило, що на півночі країни впали уламки ракети.

Це сталося під час повітряної тривоги, яку оголосили удень 14 січня по всій території України.

МВС опублікувало також фото решток ракети. У Молдові поки не заявляли про тип і приналежність ракети.

Раніше українські блогери та ЗМІ повідомляли, що частина ракет, випущених по Україні, рухалися вздовж лінії україно-молдовського кордону.

Залишки ракети знайшли в районі Бричені. Поліція та прикордонники Молдови охороняють периметр і готують допомогу для слідчих прокуратури.

Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет під час бомбардувань України.

Крім того, подібні випадки фіксувалися на кордоні з Польщею та білоруссю.