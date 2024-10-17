В Черкассах военные заняли храм УПЦ МП, верующие после драки отбили его

https://racurs.ua/n200316-v-cherkassah-voennye-zanyali-hram-upc-mp-veruuschie-posle-draki-otbili-ego-video.html

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У Черкасах сталася бійка між прихильниками Православної церкви України (ПЦУ) та Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Це сталося після повідомлень про те, що Свято-Михайлівський кафедральний собор перейшов з УПЦ МП до ПЦУ.

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Віряни УПЦ МП зламали ворота, розприскали перцевий балончик і штурмували церкву. Місцеві пабліки пишуть, що прихильники Московського патріархату увірвались до найбільшого православного храму України, який у ніч на 17 жовтня перейшов до ПЦУ.

За словами капелана Володимира Рідного, кафедральний собор буде завжди відкритий для військовослужбовців, адже він вже став Гарнізонним.

Також на території храму обіцяли створити осередок національного-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів.

Є ще дуже багато проєктів, які будуть спільно втілюватися українською громадою, — написав Рідний на своїй сторінці у Фейсбук.

Під ранок до храму прийшли віряни. Вони з бійкою прорвалися та закрилися на території Свято-Михайлівського собору. Разом із ними й неодноразово підозрюваний у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі митрополит Феодосій.