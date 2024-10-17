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У «Хезболлы» нашли российские ПТРК «Корнет» и ПЗРК «Игла» производства 2018-2021 годов
У «Хезболлы» нашли российские ПТРК «Корнет» и ПЗРК «Игла» производства 2018−2021 годовhttps://racurs.ua/n200317-u-hezbolly-nashli-rossiyskie-ptrk-kornet-i-pzrk-igla-proizvodstva-2018-2021-godov.htmlРакурс
У «Хезболли» знайшли російські ПТРК «Корнет» і ПЗРК «Ігла» виробництва 2018−2021 років.
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Про те, що військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявили «найсучаснішу» російську зброю під час обшуків на базах бойовиків терористичної організації «Хезболла», заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro, оприлюдненому у середу, 16 жовтня.
Він наголосив, що згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року лише ліванській армії дозволено мати зброю на південь від річки Літані, що неподалік кордону між Ізраїлем та Ліваном.
Однак у цьому районі «Хезболла» вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї, — вказав Нетаньяху.
До того американська газета The Washington Post з посиланням на ізраїльських чиновників, повідомляла, що російська і китайська протитанкова зброя була виявлена під час рейдів Ізраїлю в Лівані після ескалації конфлікту з підтримуваною Іраном «Хезболлою» минулого місяця.
Ізраїльський блогер та колишній український журналіст Сергій Ауслендер написав, що «зараз на півдні Лівану ізраїльські військові вигрібають із тунелів Хезболли гори зброї».
Буквально, гори. Усе акуратно складено, у заводських упаковках. Наприклад ось у таких, як на фото. Вантажовідправник — ГУП КБП, Вантажоодержувач — Міністерство оборони Сирії". Держстандарт — 26319 (Небезпечні вантажі). А що таке ГУП КБП? Правильно — Конструкторське бюро приладобудування, місто-герой Тула. А як продукція, відправлена міністерству оборони Сирії, опинилася в ліванському селі Айта-аш-Шааб? А хіба експортер не несе відповідальності за те, куди потрапить його зброя, видаючи «сертифікат кінцевого експлуатанта»? А вже викликали російського посла разом із військовим аташе для надання пояснень?
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