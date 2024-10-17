У «Хезболли» знайшли російські ПТРК «Корнет» і ПЗРК «Ігла» виробництва 2018-2021 років

https://racurs.ua/ua/n200317-u-hezbolly-znayshly-rosiyski-ptrk-kornet-i-pzrk-igla-vyrobnyctva-2018-2021-rokiv.html

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У «Хезболли» знайшли російські ПТРК «Корнет» і ПЗРК «Ігла» виробництва 2018−2021 років.

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Про те, що військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявили «найсучаснішу» російську зброю під час обшуків на базах бойовиків терористичної організації «Хезболла», заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro, оприлюдненому у середу, 16 жовтня.

Він наголосив, що згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року лише ліванській армії дозволено мати зброю на південь від річки Літані, що неподалік кордону між Ізраїлем та Ліваном.

Однак у цьому районі «Хезболла» вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї, — вказав Нетаньяху.

До того американська газета The Washington Post з посиланням на ізраїльських чиновників, повідомляла, що російська і китайська протитанкова зброя була виявлена під час рейдів Ізраїлю в Лівані після ескалації конфлікту з підтримуваною Іраном «Хезболлою» минулого місяця.

Ізраїльський блогер та колишній український журналіст Сергій Ауслендер написав, що «зараз на півдні Лівану ізраїльські військові вигрібають із тунелів Хезболли гори зброї».