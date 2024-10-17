Ждуна из «Миротворца» назначили командиром батальона ТрО

https://racurs.ua/n200320-jduna-iz-mirotvorca-naznachili-komandirom-batalona-tro-rassledovanie-video.html

Ракурс

У серпні цього року командиром 107 окремого батальйону ТрО призначили Сергія Салаватова, який мав зв’язки з бойовиками «ДНР».

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Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

Журналісти встановили, що у 2014 році Салаватов, який жив у Краматорську, активно поширював проросійські пости та ходив на так званий референдум — підтримувати фейкову «ДНР».

Того ж року він спілкувався зі співробітником «міністерства внутрішніх справ ДНР» Межлумом Дамірчаном, бойовиком із російського формування «Русіч» Антоном Кальченком та причетним до створення «народного ополчения» Олександром Алєксєєвим. Зараз Сергій Салаватов стверджує, що не пригадує нікого з цих людей.

У 1997 році Салаватов отримав термін за вбивство, а у 2019 році — кримінальну справу за зберігання вдома схрону боєприпасів.

Попри це він зміг побудувати військову кар'єру в ЗСУ. Наприкінці 2015 року Салаватов долучився до ССО, а у 2024 став комбатом ТрО. На момент призначення Салаватова комбатом командування не знало про його можливу причетність до «ДНР». Після звернення журналістів чоловік пройшов поліграф — за його словами, цілком успішно.