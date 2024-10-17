В «Дії» запустили рекрутинг в Армию дронов

https://racurs.ua/n200322-v-diyi-zapustili-rekruting-v-armiu-dronov.html

Ракурс

У «Дії» запустили рекрутинг до Армії дронів.

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Тепер долучитися до підрозділів БпЛА можна без відвідування ТЦК, каже міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Подаєте заяву за кілька кліків, проходите співбесіду — та підписуєте контракт. Після подання заяви потрапите тільки в той підрозділ, який обрали. Жодного «розподілу» та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви і на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно, — пояснив міністр.

Раніше Мінцифра запровадила експериментальний проєкт із рекрутингу громадян через «Дію».

Учасниками можуть стати громадяни віком від 18 до 55 років, які мають реєстраційний номер платника податків та не проходять службу в ЗСУ.

Вони самостійно підтверджуватимуть придатність до служби, обиратимуть військову частину та спеціальність через застосунок.