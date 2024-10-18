Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Кирилл Буданов, фото: «Эспрессо»

11 тыс. северокорейских военных начнут воевать против Украины в ноябре — Буданов

18 окт 2024, 12:03
999

Майже 11 тис. північнокорейських військових зараз проходять на сході росії підготовку для участі в бойових діях в Україні.


.

Про це в інтерв’ю виданню The War Zone заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Вони будуть готові (воювати в Україні — ред.) 1 листопада, — зазначив Буданов.

За його словами, північнокорейські війська будуть використовувати російську техніку і боєприпаси. Перший підрозділ чисельністю 2600 солдатів вирушить до Курська. Куди підуть решта північнокорейських військ, поки що не відомо.

У нас зараз немає повної картини, — додав Буданов.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що росія на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади формує «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами Північної Кореї.

Джерело: The War Zone


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров