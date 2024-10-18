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Кирилл Буданов, фото: «Эспрессо»
11 тыс. северокорейских военных начнут воевать против Украины в ноябре — Будановhttps://racurs.ua/n200349-11-tys-severokoreyskih-voennyh-nachnut-voevat-protiv-ukrainy-v-noyabre-budanov.htmlРакурс
Майже 11 тис. північнокорейських військових зараз проходять на сході росії підготовку для участі в бойових діях в Україні.
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Про це в інтерв’ю виданню The War Zone заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
Вони будуть готові (воювати в Україні — ред.) 1 листопада, — зазначив Буданов.
За його словами, північнокорейські війська будуть використовувати російську техніку і боєприпаси. Перший підрозділ чисельністю 2600 солдатів вирушить до Курська. Куди підуть решта північнокорейських військ, поки що не відомо.
У нас зараз немає повної картини, — додав Буданов.
Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що росія на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади формує «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами Північної Кореї.
Джерело: The War Zone
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