В сбитой в Украине ракете КДНР обнаружили западные компоненты. Фото:

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Північнокорейську ракету KN-23/24 збила нещодавно українська ППО.

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У цій ракеті знайшли західні компоненти, які були ще нещодавно виготовлені. Україна вважає це обурливим й вже звернулася до союзників. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 20 жовтня повідомив у соціальній мережі Х.

За словами дипломата, російський диктатор володимир путін та лідер КНДР Кім Чен Ина все ще мають доступ до західних компонентів. Через це західним партнерам треба відреагувати.

Ми закликає союзників відреагувати рішуче, посилити санкції та експортний контроль, посилити наш повітряний щит, — написав очільник МЗС.

Нагадаємо, у серпні цього року рф відновила використання балістичних ракет із КНДР для ударів по Україні після п’ятимісячної паузи. До того росія била північнокорейським озброєнням 27 лютого 2024 року.