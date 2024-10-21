Валерий Залужный написал книгу «Моя война» — первая в трилогии

https://racurs.ua/n200433-zalujnyy-napisal-knigu-moya-voyna.html

Ракурс

Валерій Залужний написав книгу «Моя війна» — першу в трилогії.

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Про це повідомили джерела видання «Бабель».

Ексголовком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії описав у мемуарах події від свого дитинства до 24 лютого 2022. Але кілька розділів присвячені повномасштабній війні.

Перша книга скоро зʼявиться в книгарнях, а над другою — «Наша війна» — Залужний уже працює. Третя матиме назву «Їхня війна».

На запитання «Бабеля», чи не є книга стартом політичної карʼєри Залужного, джерела з його оточення запевняють, що ні.