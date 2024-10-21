Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Валерий Залужный написал книгу «Моя война» — первая в трилогии

Залужный написал книгу «Моя война»

21 окт 2024, 08:26
999

Валерій Залужний написав книгу «Моя війна» — першу в трилогії.


.

Про це повідомили джерела видання «Бабель».

Ексголовком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії описав у мемуарах події від свого дитинства до 24 лютого 2022. Але кілька розділів присвячені повномасштабній війні.

Перша книга скоро зʼявиться в книгарнях, а над другою — «Наша війна» — Залужний уже працює. Третя матиме назву «Їхня війна».

На запитання «Бабеля», чи не є книга стартом політичної карʼєри Залужного, джерела з його оточення запевняють, що ні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров