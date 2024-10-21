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Ракурс
Валерій Залужний написав книгу «Моя війна» — першу в трилогії

Залужний написав книгу «Моя війна»

21 жов 2024, 08:26
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Валерій Залужний написав книгу «Моя війна» — першу в трилогії.


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Про це повідомили джерела видання «Бабель».

Ексголовком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії описав у мемуарах події від свого дитинства до 24 лютого 2022. Але кілька розділів присвячені повномасштабній війні.

Перша книга скоро зʼявиться в книгарнях, а над другою — «Наша війна» — Залужний уже працює. Третя матиме назву «Їхня війна».

На запитання «Бабеля», чи не є книга стартом політичної карʼєри Залужного, джерела з його оточення запевняють, що ні.

Джерело: Ракурс


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