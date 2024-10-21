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Ракурс
Министр обороны США прибыл с визитом в Киев

Министр обороны США прибыл с визитом в Киев

21 окт 2024, 08:56
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З візитом до Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін.


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Про це повідомив 21 жовтня The Wall Street Journal.

Відео глава Пентагону Ллойд Остін опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

Я сьогодні приїхав до Києва з важливим повідомленням — Сполучені Штати підтримують Україну, і ми будемо з ними надовго, — підписав звернення міністр оборони США.

Остін сказав, що щойно завершив день здорової дискусії з українськими лідерами та надіслав важливий сигнал: США стоять з Україною і будуть підтримувати Київ.

Я щойно завершив день здорової дискусії з українськими лідерами та надіслав важливий сигнал: США стоять з Україною і ми будемо з ними на довгий період. Ця битва має значення для вільного світу. США завжди будуть на боці демократії в той час, коли українці й далі демонструють твердість і силу перед путінською агресією. Ми зібрали союзників і партнерів, щоб стати перед Росією і зробити прогрес до світлішого майбутнього, тому що американське лідерство — про це. І наша рішучість сильна як ніколи, — сказав у відеозверненні Ллойд Остін.

Остін планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.

Источник: Ракурс


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