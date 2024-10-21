Россияне нашли беглых корейцев с позиций на Курщине, их привлекут к штурмам

https://racurs.ua/n200440-rossiyane-nashli-beglyh-koreycev-s-poziciy-na-kurschine-ih-privlekut-k-shturmam.html

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Військових з Північної Кореї, які втікали з позицій на Курщині, можуть задіяти в штурмах проти ЗСУ.

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Про це 21 жовтня повідомили джерела кількох українських медіа (УП, УНІАН, «Бабель») в розвідці.

Приблизно 40 військових інструкторів з КНДР і 50 російських окупантів навчали воювати одне одного на позиціях в лісі Курської області.

Встановлено, що північнокорейці здійснювали навчання військовослужбовців рф з використання повітряних куль у військових цілях. Натомість росіяни навчали представників Північної Кореї веденню сучасного піхотного бою з використанням досвіду так званої «СВО».

Коли курс навчання закінчився, північнокорейців залишили там на кілька днів без їжі і вказівок про подальші плани. Тому 18 з них вирішили покинути позиції і знайти командування ЗС рф. Їх знайшли росіяни в Брянській області.

Тепер усіх 40 військовослужбовців КНДР перевели у Льговський район Курської області, щоб потім їх залучити до штурмів.