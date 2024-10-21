На Волыни беременная женщина отравилась грибами, ребенок погиб

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Вагітна жінка отруїлася грибами на Волині, її дитина загинула.

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26-річну пацієнтку 18 жовтня у тяжкому стані «швидка» доправила у Волинський обласний перинатальний центр. На жаль, дитина на той час уже внутрішньоутробно загинула, повідомили у закладі.

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Іван Вороблевський розповів, що в жінки були тахікардія, задишка, інтоксикація, зневоднення.

Її одразу госпіталізували в реанімацію. Після інтенсивного лікування стан нормалізувався, провели розродження.

Зі слів самої жінки, її чоловік разом із кумом назбирали маслюків та польських грибів. Через кілька годин після їди вона відчула нудоту, однак не надала цьому значення, адже з чоловіком усе було гаразд. На третій день стан погіршився, і тоді вона викликала «швидку».

Лікар наголошує: вагітним жінкам їсти гриби протипоказано.