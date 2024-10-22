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Последствия обстрелов Мирнограда. Фото: ГСЧС

рф была по Мирнограду — есть погибшие и много разрушений (ФОТО)

22 окт 2024, 15:30
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Російська армія обстріляла місто Мирноград Донецької області.


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Внаслідок ударів двоє осіб загинули, ще одна дістала поранення. Пошкоджено 15 багатоквартирних житлових будинків, 14 господарчих споруд, гаражі та торгівельні павільйони. Виникла пожежа, але рятувальники ліквідували загоряння на площі 40 кв. м. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

В обласній військовій адміністрації поінформували, що внаслідок обстрілу Покровського району по одному загиблому та пораненому в Кураховому, Янтарному та Новоукраїнці. У Богоявленці Вугледарської громади також було поранено людину.

Наслідки обстрілу Мирнограда. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Мирнограда. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Мирнограда. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Мирнограда. Фото: ДСНС

Нагадаємо, всю цю ніч і ранок Суми та область були під російськими ударами. Ворог задіяв десятки «Шахедів», а ППО знищила в регіоні понад 20 дронів. В обласному центрі буди пошкоджено звичайні житлові будинки. Загинули троє осіб, серед жертв — дитина. Також є поранені, яким нададуть всю необхідну допомогу.

Источник: Ракурс


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