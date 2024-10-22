Зеленский прокомментировал слухи о переговорах о присоединении к НАТО в обмен на оккупированные территории

https://racurs.ua/n200483-zelenskiy-prokommentiroval-sluhi-o-peregovorah-o-prisoedinenii-k-nato-v-obmen-na-okkupirovannye.html

Ракурс

Володимир Зеленський заперечив переговори про членство в НАТО в обмін на окуповані території.

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Але вважає «вкиди» про це невипадковими:

Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути.

Чому я наголошую на запрошенні [України до НАТО]? Тому що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. <…> А вже який вступ, як він буде відбуватись, скільки — це наступний крок, дипломатія. Можуть бути різні формати, — сказав президент України на зустрічі з українськими медіа 22 жовтня.

За словами президента, швидке запрошення України до НАТО є першим пунктом «плану перемоги».

ЗМІ писали, що США більше не мають заперечень щодо запрошення України, утім про конкретні сигнали щодо готовності НАТО до такого рішення поки невідомо.

Зеленський на зустрічі з українським медіа сказав 22 жовтня, що переможець президентських виборів у США здійснить певні кроки щодо російсько-української війни ще до січня, до офіційної інавгурації.

Президент вважає, що готовність росіян до переговорів залежить від виборів в США.

Я думаю, що вони будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А США продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку, — сказав глава держави.

Президент відзначив, що зустрічі і з Гарріс, і з Трампом були хорошими, але він не став би їх порівнювати