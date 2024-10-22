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Зеленский прокомментировал слухи о переговорах о присоединении к НАТО в обмен на оккупированные территории
Зеленский прокомментировал слухи о переговорах о присоединении к НАТО в обмен на оккупированные территорииhttps://racurs.ua/n200483-zelenskiy-prokommentiroval-sluhi-o-peregovorah-o-prisoedinenii-k-nato-v-obmen-na-okkupirovannye.htmlРакурс
Володимир Зеленський заперечив переговори про членство в НАТО в обмін на окуповані території.
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Але вважає «вкиди» про це невипадковими:
Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути.
Чому я наголошую на запрошенні [України до НАТО]? Тому що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. <…> А вже який вступ, як він буде відбуватись, скільки — це наступний крок, дипломатія. Можуть бути різні формати, — сказав президент України на зустрічі з українськими медіа 22 жовтня.
За словами президента, швидке запрошення України до НАТО є першим пунктом «плану перемоги».
ЗМІ писали, що США більше не мають заперечень щодо запрошення України, утім про конкретні сигнали щодо готовності НАТО до такого рішення поки невідомо.
Зеленський на зустрічі з українським медіа сказав 22 жовтня, що переможець президентських виборів у США здійснить певні кроки щодо російсько-української війни ще до січня, до офіційної інавгурації.
Президент вважає, що готовність росіян до переговорів залежить від виборів в США.
Я думаю, що вони будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А США продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку, — сказав глава держави.
Президент відзначив, що зустрічі і з Гарріс, і з Трампом були хорошими, але він не став би їх порівнювати
Україна не хоче повертати собі право бути ядерною державою, але в обмін на це має отримати «безпекову парасольку», сказав Зеленський.
Моя позиція дуже чітка. Ми віддали зброю, але нічого не отримали натомість. Лише отримали повномасштабну війну і багато жертв. Тому на сьогодні в нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити путіна, — заявив він.
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