СНБО по ситуации в МСЭК: Зеленский заявил о "политической ответственности генпрокурора" и анонсировал изменения в начислении пенсий чиновникам

https://racurs.ua/n200485-snbo-po-situacii-v-msek-zelenskiy-zayavil-o-politicheskoy-otvetstvennosti-genprokurora.html

Ракурс

Президент Володмир Зеленський заявив, що має бути й політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України. Про це повідомила прес-служба Офісу президента зарезультатами засідння Ради національної безпеки і оборони України під головуванням президента22 жовтня.

.

На ньому розглянули ситуацію з МСЕК та зловживаннями з боку посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності.

Про це доповідали голова Служби безпеки України Василь Малюк і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, генеральний прокурор Андрій Костін.

У РНБО анонсували законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні та перегляд системи й механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Президент Володимир Зеленський уже затвердив їх відповідним указом, — йдеться у повідомленні ОП.

Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, ретельна перевірка декларацій членів МСЕК, а також — необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців та їх перегляд, аудит відповідних пенсійних нарахувань.

Що кажуть в СБУ

За матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовця МСЕК, а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність. Повідомила прес-служба відомства з посиланням на слова свого голови Василя Малюка.

У 2024 році за матеріалами СБУ 64 посадовця МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено. Окрім того, за ініціативою української спецслужби скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.

Про це заявив Малюк за підсумками засідання РНБО.

СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

У Харківській області нейтралізовано організовану злочинну групу із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучено понад 650 тис. доларів. Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я.

На Рівненщині викрито ще 29 представників місцевих МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації. За гроші фігуранти оформлювали для своїх клієнтів фіктивні історії хвороб з подальшим призначенням груп інвалідності. У такий спосіб посадовці отримали понад 350 тис. доларів «прибутку».

У Миколаєві викрито очільницю обласної МСЕК, в якої виявлено понад 450 тис. доларів, колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі. Щоб приховати ці статки посадовиця «переписала» більшість майна на свого сина — студента медичного університету, який має російське громадянство.

На Закарпатті викрито голову обласної МСЕК і трьох її спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку.

Крім того СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.