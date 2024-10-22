Солдатов Кима готовят на войну рф в Украине - что их учат перед отправлением на фронт

https://racurs.ua/n200490-soldatov-kima-gotovyat-na-voynu-rf-v-ukraine-chto-ih-uchat-pered-otpravleniem-na-front.html

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Стало відомо, яку підготовку проходять військові КНДР у рф перед відправленням на фронт.

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Ця підготовка доволі стисла, до трьох тижнів та розкриває, як саме Кремль планує пустити в дію війська з КНДР, пише Defense Expres.

Про її зміст виданню розповіли власні джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Йдеться про загальновійськову підготовку, також північнокорейських військових вчать російським командам, проводять злагодження та ознайомлюють з російським озброєнням та військовою технікою. З цього можливо зробити декілька додаткових висновків.

UNVERIFIED: Footage reportedly showing the presence of North Korean units on the territory of the Russian Federation on training. pic.twitter.com/T0LrJIOAiz — Clash Report (@clashreport) October 18, 2024

По-перше, рівень реальної підготовки військових з КНДР, був визнаний російськими командувачами таким, що потребував проведення базової підготовки. Навіть попри те, що КНДР направила бійців сил спеціальних операцій, про що повідомила розвідка Південної Кореї.

По-друге, вивчення російських команд та їх виконання за російськими настановами, може означати плани застосування цих підрозділів у «одному строю» з російськими та під російським керівництвом. Це замість сценарію, за яким з військ КНДР був би сформований умовний «експедиційний корпус», якому була б виділена відповідна ділянка фронту зі збереженням внутрішньої ієрархії та без перепідпорядкування.

Варто додати, що південнокорейська розвідка дослідила, що перші військові з КНДР були переправлені до росії ще 8 жовтня. Водночас на фронті, а першим районом їх розгортання, за даними ГУР МОУ, має стати Курська область і вони мають опинитись там до 1 листопада. Тобто весь курс додаткової підготовки північнокорейських військових у рф може складати до трьох тижнів.

Також джерела у ГУР МОУ зазначили, що мова йде лише про перекидання живої сили, без власної техніки та озброєння. Таким чином мова йде про реальну торгівлю «гарматним м’ясом», яка ризикує перетворитись на систематичну та вирішити одну з російських проблем — нестачу живої сили.