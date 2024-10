Солдатов Кима готовят на войну рф в Украине - что их учат перед отправлением на фронт

Стало відомо, яку підготовку проходять військові КНДР у рф перед відправленням на фронт.

Ця підготовка доволі стисла, до трьох тижнів та розкриває, як саме Кремль планує пустити в дію війська з КНДР, пише Defense Expres.

Про її зміст виданню розповіли власні джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Йдеться про загальновійськову підготовку, також північнокорейських військових вчать російським командам, проводять злагодження та ознайомлюють з російським озброєнням та військовою технікою. З цього можливо зробити декілька додаткових висновків.

UNVERIFIED: Footage reportedly showing the presence of North Korean units on the territory of the Russian Federation on training. pic.twitter.com/T0LrJIOAiz