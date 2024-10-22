Генсек ООН Антониу Гутерреш поедет в россию на саммит БРИКС

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Генсек ООН Антоніу Гутерреш поїде до росії на саміт БРІКС.

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Заступник речника генсека ООН Фархан Гак запевняє, що поїздка Гутерреша в Казань на зібрання лідерів БРІКС є «стандартною практикою», а його позиція стосовно російської війни проти України залишається незмінною.

Гак додав, що «ця зустріч має велике значення для роботи ООН з країнами БРІКС, що представляють близько половини населення земної кулі», і генсек скористається можливістю провести низку двосторонніх зустрічей з лідерами, котрі візьмуть участь у саміті.

Що стосується зустрічі з путіним, то генеральний секретар підтвердить свою добре відому позицію стосовно війни в Україні та умов справедливого миру, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях ООН, — наголосив заступник речника.

В МЗС України вже відреагували на плани генсека ООН відвідати росію і розкритикували їх.

Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від військового злочинця путіна. Це неправильний вибір, що не сприяє справі миру. Це лише шкодить репутації ООН, — йдеться в дописі МЗС України в соцмережі Х.

БРІКС (англ. BRICS), до 2010 BRIC (БРІК) (від англ. Brazil, Russia, India, China, South Africa — «Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР») — це міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються.

Ця група перетворилася на геополітичний блок, уряди яких щорічно зустрічаються на офіційних самітах і координують багатосторонню політику з 2009 року — йдеться про конфронтацію із Заходом. Двосторонні відносини між країнами БРІКС ведуться декларативно на основі невтручання, рівності, і взаємовигоди. Країни-засновники Бразилія, росія, Індія та Китай провели перший саміт у Єкатеринбурзі у 2009 році, а Південна Африка приєдналася до блоку роком пізніше.