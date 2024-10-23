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Украинские бойцы сбили Shahed-136 из стрелкового оружия
Украинские бойцы сбили Shahed-136 из стрелкового оружия (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200509-ukrainskie-boycy-sbili-shahed-136-iz-strelkovogo-orujiya-video.htmlРакурс
Українські бійці збили Shahed-136 зі стрілецької зброї. Він же — «Герань-2».
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Зенітники 47 окремої механізованої бригади посадили ударник в полі. Як результат — дрон здетонував та не долетів до цілі. І найголовніше — завдяки бійцям бригади вдалося уникнути чергової трагедії.
Окупанти закуповують дрони Shahed-136 за приблизно 50 тис. дол. за одиницю. Такий дрон несе 40 кг вибухівки.
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