Украинские бойцы сбили Shahed-136 из стрелкового оружия

https://racurs.ua/n200509-ukrainskie-boycy-sbili-shahed-136-iz-strelkovogo-orujiya-video.html

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Українські бійці збили Shahed-136 зі стрілецької зброї. Він же — «Герань-2».

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Зенітники 47 окремої механізованої бригади посадили ударник в полі. Як результат — дрон здетонував та не долетів до цілі. І найголовніше — завдяки бійцям бригади вдалося уникнути чергової трагедії.

Окупанти закуповують дрони Shahed-136 за приблизно 50 тис. дол. за одиницю. Такий дрон несе 40 кг вибухівки.