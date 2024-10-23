Українські бійці збили Shahed-136 зі стрілецької зброї

https://racurs.ua/ua/n200509-ukrayinski-biyci-zbyly-shahed-136-zi-strileckoyi-zbroyi-video.html

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Українські бійці збили Shahed-136 зі стрілецької зброї. Він же — «Герань-2».

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Зенітники 47 окремої механізованої бригади посадили ударник в полі. Як результат — дрон здетонував та не долетів до цілі. І найголовніше — завдяки бійцям бригади вдалося уникнути чергової трагедії.

Окупанти закуповують дрони Shahed-136 за приблизно 50 тис. дол. за одиницю. Такий дрон несе 40 кг вибухівки.