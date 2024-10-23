Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українські бійці збили Shahed-136 зі стрілецької зброї

Українські бійці збили Shahed-136 зі стрілецької зброї (ВІДЕО)

23 жов 2024, 11:16
999

Українські бійці збили Shahed-136 зі стрілецької зброї. Він же — «Герань-2».


.

Зенітники 47 окремої механізованої бригади посадили ударник в полі. Як результат — дрон здетонував та не долетів до цілі. І найголовніше — завдяки бійцям бригади вдалося уникнути чергової трагедії.

Окупанти закуповують дрони Shahed-136 за приблизно 50 тис. дол. за одиницю. Такий дрон несе 40 кг вибухівки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів