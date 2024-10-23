Зеленский готовит еще один план

https://racurs.ua/n200513-zelenskiy-gotovit-esche-odin-plan.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський готує для України внутрішній план на час війни з росією.

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Про це повідомляє BBC.

Цей документ передбачатиме завдання, які має виконати сама Україна. Зокрема, він стосуватиметься рішень у багатьох сферах — ВПК, оборона, економіка, соціальна політика тощо. Його мають презентувати українцям до кінця року.

Водночас наголошується, що цей документ не є альтернативою плану перемоги, який представили нещодавно.

За задумом президента, він, на відміну від його плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

Президент вже дав доручення стосовно розробки цього плану, — повідомило джерело в команді Зеленського.

Його мають підготувати і представити українцям до кінця року.