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Ракурс
Украинские ВМС впервые вместе тренировались с НАТО по использованию БПЛА в морских операциях

Украинские ВМС впервые вместе тренировались с НАТО по использованию БПЛА в морских операциях

23 окт 2024, 13:11
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ВМС ЗСУ вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використання безпілотних систем у морських операціях — REPMUS 24.


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За допомогою бойової системи DELTA українські військові скоординували роботу понад 50 безпілотних апаратів різних типів — підводних, морських, наземних та повітряних.

Під час навчань DELTA також змогла під'єднатися та отримувати дані про місцеперебування німецького «роботизованого собаки» Robotics-L від Rheinmetall. Цей чотирилапий робот завдяки своїй мобільності здатен супроводжувати солдатів у складній місцевості, виконувати різноманітні завдання та сприяти їхньому захисту від мінних перешкод.

Навчання проходили біля півострова Троя в Португалії з 9 до 27 вересня.

Військові відпрацьовували використання дронів для низки задач, зокрема боротьбу з підводними човнами, нейтралізацію морських мін та захист критичної підводної інфраструктури.

Источник: Ракурс


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