В Киеве разоблачили схему получения неправомерной выгоды, связанную с мобилизацией, фото: Офис генпрокурора

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У Києві викрили групу працівників Голосіївського РТЦК, котрі допомогли понад тисячі військовозобов’язаних чоловіків ухилитись від мобілізації.

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Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, трьом службовцям Голосіївського РТЦК та СП Києва, колишньому голові ВЛК та двом цивільним особам повідомлено про підозру.

В залежності від скоєного їм інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 361 КК України), — розповіли у відомстві.

За даними слідства, підозрювані організували схему одержання неправомірної вигоди від чоловіків, які підлягають мобілізації.

За 8,5 тис доларів США вони обіцяли допомогти з постановкою їх на облік у визначеному ТЦК та СП, видати тимчасові посвідчення та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру військовозобов’язаних та резервістів, — зазначають в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час одержання другої частини коштів у сумі 4 тис дол. США.

Було проведено комплекс слідчих розшукових дій, понад 40 одночасних обшуків. В результаті вилучено:

понад 1,2 млн доларів США та 45 тис. євро готівкою;

мобільні телефони;

чорнові записи;

печатки та кліше РТКЦ та СП;

військові квитки;

11 автомобілів бізнес-класу вартістю понад 100 тис. доларів США кожна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.