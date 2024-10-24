В зоне боевых действий появились первые подразделения из КНДР, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n200561-pervye-podrazdeleniya-voennyh-iz-kndr-uje-pribyli-v-zonu-boevyh-deystviy-gur.html

Ракурс

Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни.

.

Зокрема, 23 жовтня їхня поява зафіксована у курській області рф. Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

За оцінками ГУР, чисельність перекинутих у рф підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, зараз становить близько 12 тис. осіб, серед них — 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

Підготовка прибулих у рф солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході держави-агресора;

«Барановскій» (Уссурійськ);

«Донґуз» (Улан-Уде);

«Єкатєрінославскій» (Єкатєрінславка);

248-й (Князє-Волконскоє);

249-й (Сєрґєєвка).

На злагодження військових з Північної Кореї, яких росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів. Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР москва призначила заступника міністра оборони рф юнус-бєка євкурова, — розповіли у ГУР.

Зазначається, що надісланих КНДР солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила.