Первые подразделения военных из КНДР уже прибыли в зону боевых действий — ГУРhttps://racurs.ua/n200561-pervye-podrazdeleniya-voennyh-iz-kndr-uje-pribyli-v-zonu-boevyh-deystviy-gur.htmlРакурс
Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни.
Зокрема, 23 жовтня їхня поява зафіксована у курській області рф. Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
За оцінками ГУР, чисельність перекинутих у рф підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, зараз становить близько 12 тис. осіб, серед них — 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.
Підготовка прибулих у рф солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході держави-агресора;
- «Барановскій» (Уссурійськ);
- «Донґуз» (Улан-Уде);
- «Єкатєрінославскій» (Єкатєрінславка);
- 248-й (Князє-Волконскоє);
- 249-й (Сєрґєєвка).
На злагодження військових з Північної Кореї, яких росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів. Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР москва призначила заступника міністра оборони рф юнус-бєка євкурова, — розповіли у ГУР.
Зазначається, що надісланих КНДР солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила.
У кремлі покладають неабиякі надії на північнокорейський компонент у війні проти України та глобальному протистоянні із Заходом, — наголошують у ГУР.