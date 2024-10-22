рф может передать КНДР технологии ядерного оружия в обмен на солдат. Фото:

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Країна-агресор росія може надати Північній Кореї технології ядерного озброєння.

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Також може бути «плата» Москви Пхеньяну за участь північнокорейських військових у війні проти України. Про це заявив у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй постійний представник Південної Кореї Джонкук Хванг, передає «Укрінформ».

За участь своїх підрозділів Північна Корея очікуватиме щедрої плати від Москви. Може йтися як про фінансове, так і про військове сприяння. Це можуть бути також і технології, повʼязані із ядерною зброєю, — зазначив він.

Представник Сеула припустив, що Північна Корея вже незабаром стане «активним учасником» війни росії проти України.

Також він закликав російську федерації негайно вивести усі свої війська з України й нагадав, що тривалий мир в Україні можливий лише відповідно до Статуту ООН й міжнародного права.

Нагадаємо, південнокорейська розвідка NIS оприлюднила подробиці того, яких солдатів відправила КНДР на війну проти України. А оглядач BILD Петер Тіде називає цих військових «бойовими рабами», оскільки їх вирощували в інформаційному вакуумі без зовнішнього впливу (ні інтернету, ні західного телебачення, ні мобільних телефонів).

Джерела: «Укрінформ»