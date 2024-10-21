КНДР відправила на війну проти України елітний підрозділ, фото: Bild

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Південнокорейська розвідка NIS оприлюднила подробиці того, яких солдатів відправила КНДР на війну проти України.

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Про це повідомляє видання Bild.

Зазначається, що:

вже напередодні візиту Сергія Шойгу до Пхеньяна, з 8 по 13 вересня, до рф переправили 1500 північнокорейських солдатів. Супутники виявили чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту рф, на яких вони прибули з портів Чхонджин і Хамхин до Владивостока;

потім почало зростати кількість перельотів російських військово-транспортних літаків АН-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Очевидно, вони також перевозили бійців. Щонайменше 400 із них тренуються у казармах під Хабаровськом. За даними південнокорейської розвідки, їм видали підроблені документи та російські паспорти, а також замаскували під бурятів та якутів.

5 жовтня Кім Чен Ин відвідав спецпідрозділ у Західному окрузі Корейської народної армії.

Він вважається одним із найжорстокіших у світі. Ці гвардійці охороняли батька диктатора Кім Чен Іра. На очах його сина вони кулаками, руками та залізними молотами розбивали бетонні плити, поставлені на тіла товаришів, — зазначає видання.

Оглядач BILD Петер Тіде називає їх «бойовими рабами», оскільки їх вирощували в інформаційному вакуумі без зовнішнього впливу (ні інтернету, ні західного телебачення, ні мобільних телефонів).

Майбутніх солдатів обробляли ідеологією, готуючи до знищення «дияволів НАТО» та ворогів «улюбленого лідера». Очевидно, їх також відправили на війну в Україні, — зазначає видання.

Джерело: Bild